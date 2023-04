Theater in Kicklingen begeistert mit "Das Urlaubssouvenir"

Die Theaterbühne Kicklingen spielt wieder im Schützenheim. Die Schauspielerinnen und Schauspieler sorgen für Lachen und Johlen im Publikum.

Alt, aber mindestens noch genauso gut: Das aktuelle Stück der Theaterbühne Kicklingen stand zwar schon einmal auf dem Spielplan, das ist aber schon zehn Jahre her. Es handelt von zwei schwäbischen Herren mittleren Alters, die plötzlich von einer jungen Italienerin aufgesucht werden, die in der tiefsten Provinz ihren Vater finden will. Rückblickend auf ihre Italienreise vor etwa 20 Jahren erinnern sie sich, mit einer Ansässigen ein Verhältnis gehabt zu haben. Nach kurzem Nachrechnen und einer geografischen Einordnung wird ihnen klar, dass sie beide als der Gesuchte infrage kommen. Daraus entspinnt sich ein grandioses Verwirrspiel.

Theaterbühne Kicklingen führt "Das Urlaubssouvenir" auf

Die zwei Hauptfiguren Silvester Schlitz und Emil Obrmeier werden von den Schauspielern Wolfgang Lachenmayr und Herbert Gallenmiller herrlich verkörpert. Zwei gestandene Schwaben sitzen sich auf der Bühne gegenüber. Sie trinken und feiern gerne und stehen beide unter der Fuchtel einer weiblichen Dominanzfigur. Bei Obermeier beziehungsweise Gallenmiller ist das die Schwester, die auch den Gasthof, der Schauplatz des Stücks, leitet. Es ist eine klassische Geschwisterbeziehung und Alexandra Schmid mimt die zickige Anverwandte brillant.

Noch schlimmer hat es allerdings Lachenmayr in der Rolle des Bäckers Schlitz erwischt: Seine Frau, gespielt von Petra Grundgeier, tritt energisch auf. Sie jagt den Gatten schon mal mit dem Nudelholz durch die Szene. Das Bier leert sie in einem Zug. In der Liebe stürmisch verhält sich der Beamte Otto Steinbeißer, gespielt vom Vorsitzenden des Theatervereins, Konrad Lachenmayr. Dieser ersetzte spontan einen anderen Schauspieler, der für diese Spielzeit krankheitsbedingt pausieren musste.

Lachen und Johlen im Publikum bei der Theaterbühne Kicklingen

Interessant war auch das Spiel mit dem gesprochenen Wort. Natürlich sprechen die Hauptcharaktere breitestes Kicklinger Schwäbisch. Richtig komisch wird es, wenn es mit dem astreinen Sächsisch des Bäckereifachverkäufers Robert Kummer, gespielt von Wolfgang Jall, kollidiert. Der Schauspieler bringt eine Meisterleistung auf das Parkett. Gemäß seiner Rolle wirft er Päckchen mit Backpulver, Pudding und Vergleichbarem ins Publikum. Die Lacher sind auf seiner Seite.

Der Höhepunkt, der das Publikum zum Johlen brachte, war, als sich die zwei Hauptcharaktere gezwungen sahen, sich als Frauen zu tarnen, um nicht erkannt zu werden. Wer sich diese Gaudi nicht entgehen lassen will, der kann sich noch Tickets für die letzten drei Vorstellungen sichern. Diese finden am 23., 28. und 29. April statt.