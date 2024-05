Kicklingen

vor 46 Min.

Tödlicher Unfall in Baggersee: Polizei nennt Ursache

Plus Ein Radlader versank am Montag voriger Woche bei Kicklingen in einem Baggersee. Der 72-jährige Fahrer starb.

Von Berthold Veh

Der tödliche Betriebsunfall auf einem Baggersee-Areal bei Kicklingen hat viele Menschen in der Region bewegt. Ein 72-Jähriger ist dort am Montagnachmittag voriger Woche vermutlich gegen 15.30 Uhr mit einem Radlader in den See gefahren. Ein Großaufgebot von etwa 70 Wasserrettern und Feuerwehrleuten kämpfte um das Leben des Mannes. Der 72-Jährige, der aus dem östlichen Landkreis Dillingen stammt, konnte aber nur noch tot geborgen werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Dillingen hat die Ermittlungen zur Ursache des tragischen Unglücks übernommen. Sprecher Markus Trieb vom Polizeipräsidium Schwaben Nord teilt am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass der verunglückte Radlader-Fahrer obduziert wurde. Demnach gebe es "keinerlei Hinweise auf ein Ertrinken." Eine Gewalteinwirkung von außen könne ebenfalls ausgeschlossen werden. Und weiter sagt Trieb: "Eine medizinische Todesursache ist sehr naheliegend." Konkreter wird der Polizeisprecher nicht. Dass ein Herzinfarkt bei dem 72-Jährigen die Ursache dafür gewesen sein könnte, dass der Radlader in den Baggersee fuhr, bestätigt Trieb nicht.

