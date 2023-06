Zwei Männer geraten in Kicklingen aneinander

Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Dienstagabend in Kicklingen eskaliert. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Vor einer Arbeiterunterkunft in Kicklingen sind am Dienstag gegen 19.30 Uhr zwei Bewohner im Alter von 26 Jahren in Streit geraten. Hierbei kam es nach Angaben der Polizei zu gegenseitigen Schlägen gegen den Kopf und Oberkörper. Zudem wurde eine Fensterscheibe beschädigt.

Beide Männer sind erheblich betrunken

Die beiden Männer waren laut Polizei zum Tatzeitpunkt erheblich alkoholisiert. Gegen beide wird nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. (AZ)