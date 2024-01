"Zwoi harde Nussa" auf der Theaterbühne Kicklingen

Die Laiendarsteller begeistern mit viel Humor aber auch mit Tiefgang in ihrem aktuellen Stück. Es gibt noch Restkarten für weitere Vorstellungen.

„Jedes Töpfchen find sein Deckelchen“ heißt es im gleichnamigen Lied aus dem Film Kohlhiesels Töchter – doch manchmal ist das gar nicht so einfach. Handelt es sich, wie im aktuellen Stück der Theaterbühne Kicklingen um „zwoi harde Nussa“, müssen diese erst geknackt werden, um ihr Glück zu erkennen. Dieser Aufgabe hat sich das Ensemble unter der Regie von Konrad Lachenmayr gestellt und begeistert so an insgesamt neun Vorstellungen das Publikum auf der Bühne im Schützenheim.

Die "zwoi harde Nussa" sind Mirzl und Loisl, die schon seit ewigen Zeiten als Magd und Knecht auf dem Lechnerhof zusammenarbeiten und beide nicht mit Schönheit gesegnet sind. Auf dem Hof des Ehepaares Walburga und Severin Lechner ist der Kindersegen ausgeblieben. Die Magd und der Knecht erlangen durch ihr einfältiges, aber ehrliches und fleißiges Wesen die Zuneigung des kinderlosen Paares. Gern würden sie die beiden vereint und als Erben ihres Hofes sehen. Doch Loisl und Mirzl zanken nur den lieben langen Tag, bis der Dichter Sigfried Schreiberling auftaucht und sofort begeistert von seiner "Gletscherrose Mirzl" ist. Ludwig Gallenmiller legt als junger Poet eine Meisterleistung auf das Parkett und entführt das Publikum durch seine Verse in die Welt der Dichtkunst. Bei Loisl, welcher von Wolfgang Jall herrlich witzig verkörpert wird, weckt der Dichterling wiederum die Eifersucht.

Die Schauspieler ernten einen kräftigen Applaus

Höchstes Lob gebührt Agnes Gallenmiller in der wahrlich nicht einfachen Rolle der Magd Mirzl. Für freudiges und herzhaftes Lachen sorgen auch die übrigen Rollen – die der Kräuter-Zens (Petra Grundgeier), des pfiffigen Wachtmeisters Schlotterbeck (Thomas Bawidamann), der Bäuerin (Elisabeth Bawidamann), des Bauern (Wolfgang Lachenmayr) und nicht zuletzt jene der plötzlich auftauchenden Eltern des Dichters: die äußerst dominante Brunhilde Schreiberling (Alexandra Schmid) und ihr untertäniger Gatte Isidor (Herbert Gallenmiller).

Neben den immer wieder auch nachdenklich stimmenden Szenen dominiert jede Menge Action den Abend, wie etwa ein mitternächtlicher Spuk oder eine turbulente Schlägerei. Beendet wird das Schauspiel mit einer Gesangseinlage der Theaterbühne, mit dem Lied „Jedes Töpfchen find sein Deckelchen“ ernten die Schauspieler einen weiteren kräftigen Applaus der Zuschauer. (AZ)

Weitere Spieltermine: 12. und 13. Januar um 19.30 Uhr, 14. Januar um 18 Uhr, 19. und 20. Januar um 19.30 Uhr. Restkarten gibt es unter der Telefonnummer 09074/4244837.

