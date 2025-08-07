Icon Menü
Luxushotel in Dresden darf nicht öffnen: Das sagt Investor Kimmerle

Höchstädt/Dresden

„Ich bin fix und fertig“: Rudolf Kimmerle darf Luxushotel in Dresden nicht eröffnen

Der Dillinger Unternehmer fühlt sich von der sächsischen Landeshauptstadt blockiert. Warum die Betriebserlaubnis für den Nachbau des Lucknerschlosses noch fehlt.
Von Berthold Veh
    Rudolf Kimmerle hat das Lucknerschloss im Dresdner Stadtteil Altfranken nachbauen lassen und dort ein Luxushotel geschaffen. Für die Eröffnung fehlt dem Dillinger Unternehmer noch die Betriebserlaubnis.
    Rudolf Kimmerle hat das Lucknerschloss im Dresdner Stadtteil Altfranken nachbauen lassen und dort ein Luxushotel geschaffen. Für die Eröffnung fehlt dem Dillinger Unternehmer noch die Betriebserlaubnis. Foto: Firma Kimmerle

    Für den Dillinger Unternehmer Rudolf Kimmerle ist es ein Herzensprojekt. Er hat das ehemalige Schloss der Grafen von Luckner im Dresdner Stadtteil Altfranken nachbauen lassen und dort ein Luxushotel geschaffen. „Es ist unser viertes Hotel hier in Dresden, und ich werde für die Erfüllung meines Traums hier 15 Millionen Euro investieren", sagte der heute 81-Jährige vor zwei Jahren in einer Art Baustellen-Zwischenbilanz – in Vorfreude auf die Eröffnung des „Kim-Schlosshotels im Park“. Inzwischen hat sich der Traum erfüllt, der Schloss-Nachbau ist fertig. Doch für Kimmerle, der sein Hotel bereits 2024 eröffnen wollte, ist das Projekt zum Albtraum geworden.

