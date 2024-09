Kind wird in Steinheim von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Zehnjähriger, der mit dem Rad unterwegs war, ist bei einem Unfall im Dillinger Stadtteil Steinheim von einem Auto erfasst worden. Der Bub hatte am Freitag gegen 16.45 Uhr mit seinem Fahrrad die Löwenstraße in Steinheim befahren, um anschließend nach rechts in die Jägerstraße abzubiegen.

Der Bub kommt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus

An der Kreuzung missachtete er laut Polizeibericht die Vorfahrt des von links kommenden Pkw, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Zehnjährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Er wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)