Lagerfeuer in Lauingen: Kind schwer verletzt

Tragischer Unfall in Lauingen: En Kind hat sich durch eine Stichflamme an einem Lagerfeuer schwer verletzt.

Ein schlimmer Unfall hat sich am Sonntagabend in Lauingen ereignet. Hierbei wurde ein Kind vermutlich durch eine Stichflamme schwer verletzt. Gegen 22.30 Uhr sollte in der Wittislinger Straße nach bisherigen Erkenntnissen ein Lagerfeuer entzündet werden. Dabei kam es vermutlich zu einer größeren Stichflamme, teilt die Polizei mit.

Kind muss in Münchner Spezialklinik

Unglücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt ein fünfjähriges Kind in der Nähe und erlitt starke Brandverletzungen. Das Kind befindet sich derzeit in einer Spezialklinik in München. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe des Vorfalls. (AZ)