Erzieher und Erzieherinnen sind auch im Kreis Dillingen dringend gesucht

Die Personalnot in Kitas und Kindergärten ist groß. In Lauterbach kann ein geplanter Naturkindergarten deshalb gar nicht eröffnen. Woran liegt das?

Seit zwei Jahren gibt es in Höchstädt die Obstwichtel. Ab Freitag dann auch die Wiesenwichtel. So lautet der Name der zweiten Naturkindertagesstätte, die das Rote Kreuz in Zusammenarbeit mit der Stadt eröffnet. Bis vor wenigen Tagen hat das BRK noch aktiv Werbung für die neue Einrichtung gemacht – um dringend Personal zu finden. Das hat geklappt, sagt Stephan Härpfer, Kreisgeschäftsführer in Dillingen.

Vier Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen starten bei den Höchstädter Wiesenwichtel. "Darüber sind wir sehr froh, dort läuft alles", sagt Härpfer, aber: "Eigentlich wollten wir dieses Jahr auch in Lauterbach einen Naturkindergarten eröffnen, aber das können wir nicht stemmen. Wir haben ein halbes Jahr lang Personal gesucht und niemanden gefunden." Und damit steht das BRK längst nicht alleine da. Vielen Einrichtungen im Landkreis Dillingen fehlt pädagogisches Personal, Erzieher, Erzieherinnen sowie Kinderpfleger und Kinderpflegerinnen sind dringend gesucht.

Ein Waldkindergarten in der Stadt Dillingen

Härpfer und sein Team gehen mittlerweile bei der Personalsuche auch neue Wege, es werden kleine Videos für Facebook und Instagram gedreht, und auf allen möglichen Portalen die Stellen ausgeschrieben. "Der Bedarf von Eltern ist riesengroß und damit auch der Bedarf an Personal. Wer hätte gedacht, dass das BRK mal drei Naturkindergärten im Kreis Dillingen betreibt?", so Härpfer weiter. Neben den zwei Einrichtungen in Höchstädt, gibt es auch die Auwaldzwerge in Dillingen – und theoretisch Nummer vier in Lauterbach. Härpfer: "Der Markt an pädagogischen Personal ist leer gefegt. Da wir als Kreisverband entschieden haben, nur im Bereich Wald- und Naturkindergarten zu arbeiten, ist es für uns noch schwieriger, Personal zu finden." Denn, so der Geschäftsführer, nur ein kleiner Teil von Erzieherinnen und Erzieher wolle in solchen Einrichtungen arbeiten.

Muss Bezahlung für Erzieher und Erzieherinnen angehoben werden?

Die allgemeine Personalnot erklärt sich Stephan Härpfer auch so: "Wir sind eine wirtschaftlich starke Region, wir haben mehr Zuzug als Wegzug und der Bedarf ist in kürzester Zeit angestiegen." Hinzu komme die Betreuung von Flüchtlingskindern und seiner Meinung nach müsse man auch über die Bezahlung nachdenken. Er sagt, dass der Beruf in anderen Ländern eine ganz andere Wertschätzung habe. Da heiße es unter anderem Vorschullehrer – oder Lehrerin – mit Studium. Damit habe sich die Frage nach der gerechten Bezahlung erübrigt. "Wir müssen auch grundsätzlich darüber diskutieren, dass die Arbeitszeiten nicht weiter von den Stundenbuchungen der Eltern abhängig sind", so Härpfer weiter.

Auch Tanja Barfüßer, die Leiterin der St.-Bonaventura-Fachakademie für Sozialpädagogik in Dillingen, sagt: "Die Bezahlung kann immer besser sein, keine Frage." Wobei ihrer Meinung nach Erzieherinnen und Erzieher "relativ gut da stehen". Auch, weil sie zu recht lange genug dafür demonstriert hätten. Die Personalnot hat für sie primär einen Grund: "Der Bedarf ist so groß, es gibt immer mehr Kita- und Krippenplätze, in den letzten Jahren sind viele neue Einrichtungen entstanden", so Barfüßer. Aber gleichzeitig nicht genug Personal rekrutiert worden. "Es fehlt überall. Auch im Landkreis Dillingen. Wir haben viele Anfragen, ob wir Stellenangebote aushängen können – die kommen weit über den Landkreis hinaus zu uns."

Das sagt die Leiterin der Dillinger Fachakademie

Heuer startet an der Dillinger Fachakademie der erste Jahrgang, der "nur" eine vierjährige Ausbildung machen muss – anstelle wie bisher fünf Jahre. Die sei ein Versuch, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. "Durch die Verkürzung fehlt ganz stark die Praxis, ob das zielbringend ist, weiß ich noch nicht", sagt die Leiterin. Deshalb stehe sie auch dem Thema Quereinstieg skeptisch gegenüber. Zur Unterstützung von Fachkräften allenfalls, aber nicht als Ersatz – so die Meinung von Tanja Barfüßer. "Die Ausbildung darf nicht aufgeweicht werden. Die Kinder haben ein Recht auf gute Betreuung und Begleitung. Auch die Familien. Wir dürfen den Beruf nicht abwerten", sagt sie.

Für Tanja Barfüßer, die ebenfalls als Erzieherin ihre Karriere gestartet hat, sei der Beruf einfach toll. "Man schaut nicht auf die Uhr, wann der Tag vorbei ist. Es ist abwechslungsreich, kein Tag ist wie der andere. Man kann junge Menschen ein Stück auf ihrem Weg begleiten und sehen, was aus ihnen wird. Die Wertschätzung und Dankbarkeit, auch von den Familien, ist besonders."