„Schwierige soziale Bedingungen“: So steht es um Kinder und Jugendliche im Landkreis Dillingen

Mehr Kinder im Landkreis Dillingen wurden im vergangenen Jahr nach einer Kindeswohlgefährdung aus ihrer Umgebung genommen. Das zeigen die Zahlen des Jugendamt-Geschäftsberichts, den Jugendamtsleiterin Eva Reiser am Montag im Jugendhilfeausschuss vorgestellt hat. Rund 200 Kindeswohlgefährdungen wurden 2024 dem Jugendamt gemeldet. Das entspricht in etwa den Zahlen des Vorjahrs. Die Anzahl der sogenannten Inobhutnahmen – also Maßnahmen, bei denen ein Kind vorübergehend aus seinem Umfeld genommen und in einer Pflegefamilie oder einem Kinderheim untergebracht wird – sind von 17 auf 23 Fälle gestiegen, informiert Reiser.

Erfreulich ist hingegen der Trend bei den bearbeiteten Strafdelikten der Unter-20-Jährigen. Seit 2022 gehen die Zahlen leicht zurück. Damals wurden 652 Delikte verzeichnet, 2024 waren es 597. Im Vergleich zum Jahr 2023 sank besonders die Anzahl der Straftaten bei Kindern und Jugendlichen unter 14 sowie der 14- bis 17-Jährigen. Bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 20 Jahren stieg die Zahl der bearbeiteten Delikte allerdings von 185 auf 199.

Mehr Jugendsozialarbeit an der Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule Lauingen

Reiser sagt, dass die vergangenen Jahre viel Unsicherheit bereitgehalten hätten: Naturkatastrophen, Kriege, Corona, der Bruch der Ampelkoalition, die zunehmende Digitalisierung. „Die Zeit ist schnelllebiger geworden.“ Beschlüsse, die drei Jahre bis zur Zustimmung bräuchten, seien nicht mehr zeitgemäß. Künftig wolle man auf klare Priorisierung und intensive Kommunikation mit allen Beteiligten setzen. Ein Projekt, das im Rahmen dieses „dynamischen Konzepts“ umgesetzt wurde, ist die Jugendsozialarbeit an Schulen – und diese soll jetzt weiter intensiviert werden.

Der Jugendhilfeausschuss beschließt, die Jugendsozialarbeit an der Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule Lauingen von 13 auf 24 Stunden die Woche aufzustocken. Das kostet den Landkreis 15.800 Euro mehr im Jahr. Eine Fachkraft sei für viele Schülerinnen und Schüler die einzige konstante Ansprechperson und könne ihnen dabei helfen, Krisen zu bewältigen, erklärt Reiser.

43 Prozent der Schüler wächst unter „schwierigen sozialen Bedingungen“ auf

Circa 43 Prozent der 259 Schülerinnen und Schüler an der Lauinger Mittelschule wüchsen unter „schwierigen sozialen Bedingungen“ auf. Oft fehle es an stabilen familiären Strukturen oder verlässlicher Unterstützung der Eltern. Diese Belastung wirke sich unmittelbar auf das Verhalten und die schulische Entwicklung der Kinder und Jugendlichen aus. Immer mehr Schülerinnen und Schüler an der Mittelschule Lauingen würden es vermeiden, in die Schule zu gehen – teilweise über Wochen hinweg. Diese jungen Menschen bräuchten mehr sozialpädagogische Begleitung, sagt Reiser.

Außerdem liege der Migrationsanteil an der Mittelschule in Lauingen bei etwa 70 Prozent. Einige Schülerinnen und Schüler brächten keine oder nur geringe Deutschkenntnisse mit. Kinder und Jugendliche mit sprachlichen Hürden sowie Erfahrungen mit Flucht und Vertreibung benötigten ebenfalls eine intensive und individuelle Begleitung. In Hinblick auf den Schulabschluss seien Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz und beim Schreiben von Bewerbungen gefragt.

Jugendhilfeausschuss-Mitglied Dietmar Bulling spricht sich für die Stundenaufstockung der Jugendsozialarbeit aus und zollt den Lehrkräften an der Hyazinth-Wäckerle-Schule Respekt. Dort kämen viele Nationalitäten zusammen. Es sei eine „wahnsinnig tolle Arbeit der Lehrer“, diese Gruppe zusammenzubringen, sagt der SPD-Politiker. Zum kommenden Schuljahr soll die Lauinger Mittelschule auch finanzielle Unterstützung bekommen.

Fünf Schulen im Landkreis Dillingen erhalten eine finanzielle Förderung

Die Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule erhält, wie auch die Josef-Anton-Schneller-Mittelschule in Dillingen, die Berufsschule Höchstädt sowie die Grundschulen in Lauingen und Dillingen, eine staatliche Förderung im Rahmen des Startchancen-Programms. Diese soll für mehr Chancengerechtigkeit in der schulischen Bildung sorgen. Im Schnitt erhält jede Schule in Bayern, die Teil des Startchancen-Programms ist, 80.000 Euro pro Jahr und 830.000 Euro für die Gesamtlaufzeit von 10 Jahren. Die fünf Schulen im Landkreis dürfen dieses Geld ab dem Schuljahr 2025/2026 individuell einsetzen, etwa für digitale Werkzeuge, Fortbildungen oder zusätzliche Fachkräfte wie Nachhilfelehrerinnen und -lehrer.

Für die Lauinger Mittelschulrektorin Josefa Strehle ist ein Ziel, dass mehr Schülerinnen und Schüler den Abschluss machen. Wie sie das Geld am Ende genau einsetzen werden, stehe aber noch nicht fest. Erst im Herbst werde sich herausstellen, wie viel Geld man genau erhalte. Dann wolle man prüfen, was die Kinder und Jugendlichen bräuchten und was man sich leisten könne.

Ausgewählt wurden die fünf Schulen im Landkreis nach einem Sozialindex. Dieser ergibt sich unter anderem aus der Kinderarmutsquote, dem Anteil der Kinder mit nicht-deutscher Familiensprache und Migrationserfahrung sowie der Akademikerquote im Umfeld der Kinder. Mit der Unterstützung sollen sich insbesondere die Deutsch- und Mathematikfähigkeiten, aber auch die Sozialkompetenz der Schülerinnen und Schüler verbessern.