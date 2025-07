So stehen die Gundelfinger Fraktionen zur Kläranlagen-Finanzierung

In Gundelfingen gehen die Meinungen besonders bei einem Thema auseinander, und zwar, wie die Sanierung der Kläranlage bezahlt werden soll. Die Kosten für das Projekt belaufen sich voraussichtlich auf rund 23,5 Millionen Euro, so die Kostenberechnung im vergangenen Jahr. Das Geld muss auf die Bürgerinnen und Bürger der Stadt umgelegt werden, sie dürfen nicht aus dem Haushalt bezahlt werden. Der Stadtrat hat beschlossen, dass 20 Prozent über die Erhöhung der Abwassergebühren getilgt werden und 80 Prozent in Form von sogenannten Verbesserungsbeiträgen erhoben werden sollen. Das sind direkte Zahlungen von Gebäude- und Grundstücksbesitzern. Je höher diese ausfallen, desto kleiner die Summe, welche die Stadt per Kredit finanzieren muss, und damit auch die Höhe der anfallenden Zinsen. Über diesen Plan sind aber nicht alle Gundelfingerinnen und Gundelfinger glücklich – auch nicht im Gremium.

