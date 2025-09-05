Kleintransporter-Fahrer verliert bei Weisingen Ladung – Auto beschädigt

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen zwei neuer Fälle von Unfallflucht. In der Zenettistraße in Lauingen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstag zwischen 6.30 Uhr und 12 Uhr einen grauen Ford Focus. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.000 Euro.

Schaden liegt bei etwa 2500 Euro

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Donnerstag auf der Kreisstraße DLG 24 im Holzheimer Ortsteil Weisingen. Gegen 12.10 Uhr befuhr ein 23-jähriger BMW-Fahrer die Kreisstraße in Richtung Lauingen. Kurz nach dem Ortsausgang Weisingen kam ihm in einer leichten Linkskurve ein schuttbeladener Kleintransporter entgegen, der während der Vorbeifahrt einen Teil seiner Ladung verlor. Diese traf die Motorhaube am BMW, die dadurch beschädigt wurde. Der bislang unbekannte Fahrer des Kleintransporters setzte seine Fahrt fort und beging Fahrerflucht. Die Schadenshöhe am BMW beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 2500 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt in beiden Fällen nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)