Auch die Landtagswahl wird in der Region spannend

Plus Nach dem Verzicht des CSU-Abgeordneten Georg Winter auf eine erneute Kandidatur wittern die Freien Wähler ihre Chance. Eine Freundschaft zweier Politiker könnte leiden.

Wenn es um Wahlen geht, ist im Landkreis Dillingen seit Neuem Spannung angesagt. Wer hätte denn noch am Ende des vergangenen Jahres im Ernst daran gedacht, dass die Dillinger Landratswahl aufregend würde. Sie kennen die Geschichte: Der frühere Landrat Leo Schrell (FW) hat kurz nach Jahresbeginn überraschend seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärt und damit die im Kreistag vertretenen Parteien überrascht. Die Kandidatensuche gestaltete sich schwierig, es wurde eine Stichwahl fällig und Markus Müller (FW) schließlich zum neuen Landrat gewählt.