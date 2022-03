Auch ein Unternehmer und Mäzen sollte sich an die Spielregeln halten

Plus Unternehmer Rudolf Kimmerle tut viel für die Stadt Höchstädt. Mit seiner nicht abgesprochenen "Krokodil"-Aktion auf dem Lidl-Kreisel bringt er sich aber in Misskredit.

Es ist schon erstaunlich, was sich Unternehmer Rudolf Kimmerle da herausnimmt. Der Vorsitzende des Fördervereins Stadt Höchstädt hat ein Krokodil aus Stein auf den Lidl-Kreisel stellen lassen – einen Grund, der Kimmerle nicht gehört.