Jeder kann sehen, wie verantwortungsvoll Sportschützen mit Gewehren umgehen

Schützenvereine haben mit dem B16-Schützen aus Dillingen so viel am Hut, wie Metzgereien mit Messerangriffen zu tun haben: gar nichts. Zwar sind in dem Fall noch einige Fragen offen, etwa woher das Luftgewehr kam und ob der 21-jährige Tatverdächtige womöglich selbst Vereinsmitglied war. Doch klar ist: Es ist ein Einzelfall. Ein Fall, bei dem ein junger Mann es sich offenbar zum Ziel machte, willkürlich auf nichts ahnende Autofahrer zu schießen.

Kritiker und Zweifler sollten den Dialog suchen

Wer nun trotzdem zwischen ihm und Schützenvereinen eine Verbindung herstellen will, kann das tun, denn der junge Mann hatte ebenfalls ein Luftgewehr. Im Schießsport gelten aber hohe Sicherheitsvorkehrungen, und viele Vereine haben sich dazu weitere Regeln auferlegt. Davon können sich Interessierte bei einem Besuch selbst überzeugen.

Aber es ist davon auszugehen, dass die meisten wissen, wie gewissenhaft es in Schützenheimen zugeht. Falls dennoch Zweifel bleiben, sollte der Dialog gesucht werden. Die Türen stehen offen – und davon gibt es im Landkreis Dillingen einige.