Baden im Dillinger Eichi: Eltern müssen auf ihre Kinder aufpassen

Plus Auch im Freibad dürfen Kinder, die nicht schwimmen können, nicht allein ins Becken. Das zu kontrollieren, ist für Eltern nicht immer leicht.

Das Wichtigste am Anfang: Zum Glück ist der Junge, der am Dienstagnachmittag beinahe im Dillinger Eichwaldbad ertrunken wäre, nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse außer Lebensgefahr. Auch wenn der Polizeibericht über den Vorfall noch nicht vorliegt, deutet vieles darauf hin, dass zwei aufmerksame Frauen, der Bademeister und die weiteren Rettungskräfte mit viel Umsicht und Können reagiert haben. Der Fünfjährige hat Glück gehabt, er lebt. Das hat er seinen professionellen Rettern zu verdanken.

Ertrinken kann man auch in einem Nichtschwimmerbecken

Der Badeunfall ist eine dringliche Warnung an Eltern, im Freibad und an Seen gut auf ihre Kinder aufzupassen, wenn sie nicht schwimmen können. Ein Nichtschwimmerbecken bietet keine Gewähr, dass man dort nicht ertrinken kann. Im seichten Bereich hat es im Eichwaldbad zwar eine Tiefe von nur 45 Zentimetern, am anderen Ende sind es aber 1,25 Meter. Für Nichtschwimmer kann auch dieses Becken zu einer tödlichen Falle werden, wie es das schreckliche Unglück vor 18 Jahren im Eichi gezeigt hat. Damals ertrank eine Sechsjährige.

