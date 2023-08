Baumarkt in Lauingen: Hier investiert kein Unbekannter

Plus Mit dem V-Baumarkt investiert einer, der bereits beim Bürgerentscheid um ein Einkaufszentrum auf demselben Grundstück mitmischte. Damals wurde aus den Plänen nichts.

Der V-Baumarkt im Lauinger Osten hat die nächste große Hürde genommen. Damit rückt die Verwirklichung in greifbare Nähe. Schon nächstes Jahr sollen die Bauarbeiten beginnen. Mit der Georg Jos. Kaes GmbH investiert ein Unternehmen, das beim letzten großen Projekt auf dem Grundstück kräftig mitmischte.

Damals ging es um das geplante Einkaufszentrum der Hahn-Gruppe. Edeka, Lidl, Schuhhändler und Drogeriemarkt sollten auf dem Gelände zwischen Lauingen und der Aral-Tankstelle entstehen. Doch die Lauingerinnen und Lauinger lehnten das Projekt in einem Bürgerentscheid ab. Wenige Wochen vor dem Abstimmungstermin meldete sich damals die Georg Jos. Kaes GmbH mit einem eigenen, konträren Projekt. Die Rede war von einem Drogeriemarkt und einem Getränkemarkt auf der Grünfläche vor der V-Markt-Filiale stadteinwärts. Den Drogeriemarkt sollte ein externes Unternehmen betreiben. Von den Gegnerinnen und Gegnern des Einkaufszentrums wurden die Pläne als Argument gewertet. Wieso einen Drogeriemarkt draußen bauen, wenn man auch drinnen in der Stadt (abgesehen von der Müller-Filiale) einen haben kann?