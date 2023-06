Bei der Dillinger Lebenshilfe wird die Inklusion gelebt

Plus Scharen von Menschen haben am Wochenende das 50. Jubiläum der Lebenshilfe gefeiert. Es ist bemerkenswert, was hier geleistet wird.

Der Ansturm tausender Besucher und Besucherinnen am Sonntag in den Nordschwäbischen Werkstätten der Dillinger Lebenshilfe hat eines gezeigt: Die Inklusion, das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung, ist in der Stadt und im Landkreis Dillingen keine bloße Worthülse, sie wird gelebt. Beim Festakt und dem Tag der offenen Tür zum 50. Jubiläum war zu sehen, wie sehr sich die Betreuten und Mitarbeitenden in der Verwaltung, den Wohnhäusern und Werkstätten mit ihrer Lebenshilfe identifizieren. Die Mitfeiernden wiederum fühlten sich durch die Darbietungen beim Festakt und am Wochenende reich beschenkt, denn die Akteure und Akteurinnen vermittelten Lebensfreude pur. Sie zeigten, dass am Ende alle von der Inklusion profitieren und das Leben durch diese Vielfalt bunter wird.

Menschen mit Behinderung sind bei der Lebenshilfe gut aufgehoben

Es ist beeindruckend, was durch die Lebenshilfe-Initiative des "Gründungsvaters" Johann Kabrhel und Gleichgesinnter in den vergangenen 51 Jahren entstanden ist. Der Dillinger suchte eine Zukunftsperspektive für seinen Sohn, der jetzt durch sein Mitwirken in der Inklusionsband Muscht Du habba den Festakt bereicherte. Der langjährige Vorsitzende Helmut Holland und sein Team haben die Erfolgsgeschichte der Lebenshilfe mit großem Engagement weitergeführt. In Gesprächen mit Eltern zeigt sich immer wieder: Sie wissen, dass ihre Kinder bei der Lebenshilfe gut aufgehoben sind und in ihrer Individualität gefördert werden.

