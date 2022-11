Bei Klima und Energie brauchen wir keine Entweder-Oder-Debatten

Plus Wind oder Solar? Freifläche oder Hausdächer? Mit Diskussionen wie diesen kommen wir mit der Energiewende im Landkreis Dillingen nicht voran. Es ist Zeit, über das Und zu reden.

Der Landkreis Dillingen nimmt beim Thema erneuerbare Energien eine Vorreiterrolle ein. Rein rechnerisch werden hier 135 Prozent des Stroms produziert, der verbraucht wird. Der Hauptteil kommt aus der Wasserkraft (35 Prozent), gefolgt von Biomasse (31 Prozent) und Solarenergie (27 Prozent). Die Zahlen an sich sind gut, doch es ist auch klar, dass noch viel mehr passieren muss. Im Umweltausschuss des Landkreises wurde über das, was passieren kann, diskutiert. Photovoltaikanlagen (PV) auf Ackerflächen seien "Ultima Ratio", sagen die einen. Mit Sonnenenergie sei viel mehr Strom zu gewinnen als mit Wind. Doch wohin mit den Anlagen? Auf Freiflächen? Auf Hausdächer? Ins Überschwemmungsgebiet?