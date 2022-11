Braucht es eine vegane Option in jedem Restaurant?

Plus Eine neue Bürgerinitiative will, dass mindestens ein veganes Gericht auf der Speisekarte steht. Eine Idee, die fortschrittlich ist, aber auch kritisch gesehen werden kann.

Mindestens ein veganes Gericht, das es auf jeder Speisekarte gibt. Das fordert die "Europäische Bürgerinitiative für eine vegane Mahlzeit". Das hört sich zuerst nach einer fortschrittlichen Idee an. Immer mehr Menschen achten aufgrund der Tierhaltung oder der CO2-Bilanz auf ihren Fleischkonsum. Einige stellen im nächsten Schritt ihre Ernährung sogar auf vegan um. Oft sorgt das noch für Diskussionen, ob am Familientisch, beim Bier mit Freunden oder beim Essengehen mit Partnerin oder Partner. Sind es doch oft gesellschaftliche Themen, wie vegane Ernährung, Gendern oder Klimaschutz, die spalten.