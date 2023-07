Bürgerbegehren in Mödingen: Das ist gelebte Demokratie

Plus Bei der Gestaltung der Dorfmitte in Bergheim haben jetzt Bürger die Sache selbst in die Hand genommen. Die Gemeinde befreit das aus einer misslichen Lage.

Die jüngste Gemeinderatssitzung in Mödingen hat für die Planung der neuen Dorfmitte in Bergheim ein absurdes Ergebnis gebracht. Das Plenum lehnte bei der Abstimmung nicht nur die große Variante – Umbau der ehemaligen Bäckerei und Errichtung eines Veranstaltungssaales - ab, sondern auch die kleine Variante. Sie würde sich auf die Sanierung der einstigen Bäckerei, die von der Gemeinde gekauft wurde, beschränken. Zudem hat das Gremium auch einem Ratsbegehren, wonach die Bürger und Bürgerinnen in dieser Sache entscheiden sollen, eine Absage erteilt. Diese Beschlüsse hätten das Projekt Dorfgemeinschaftshaus Bergheim begraben.

200 Unterschriften für einen Bürgerentscheid zur Dorfmitte in Bergheim

Nun haben aber Bürgerinnen und Bürger im Bergheimer Gemeindeteil, allen voran Waltraud Zangl, die Sache selbst in die Hand genommen und ein Bürgerbegehren gestartet. In einer Woche wurden etwa 200 Unterschriften für einen Bürgerentscheid gesammelt. Dies sind weitaus mehr als nötig. Benötigt werden nach Angaben der Verwaltungsgemeinschaft Wittislingen lediglich 120 Unterschriften.

