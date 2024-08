Caristo, Cafesito und mehr: Inklusionsangebote im Landkreis Dillingen nutzen

Seit einem Jahr ist der Landkreis Dillingen um ein soziales Gastro-Angebot reicher: Im Caristo, das sich im Dillinger Caritas-Sozialzentrum befindet, sind Menschen beschäftigt, die weniger leistungsfähig sind. Sie sind nicht in erster Linie Arbeitskräfte, sondern Klienten, die über diese Tätigkeit zurück in den Alltag und ins gesellschaftliche Leben finden. Eine tolle Sache, wenn Personen mit psychischen Schwierigkeiten in dem Bistro diese Chance nutzen.

