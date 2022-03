Das Debakel um die Flüchtlingsbusse in Gundelfingen offenbart Unfähigkeit

Die Deutschen sind gut organisiert - so ein gängiges Klischee. Das Debakel um die Aufnahme von 150 Geflüchteten in Gundelfingen beweist das Gegenteil.

Es gibt Klischees über „die Deutschen“, von denen dachte man immer, dass sie wirklich stimmen: Wir, wie auch unser Staat, seien genau und vor allem gut organisiert. Eine perfekt geölte bürokratische Maschinerie. Mit der Ankunft der Geflüchteten aus der Ukraine zeigt sich aber, dass das nicht stimmt. Vielmehr offenbart sich latente Unfähigkeit. Wir sind gefangen in unserer Bürokratie.

Drei Busse mit 150 Menschen sollten am vergangenen Freitag in Gundelfingen ankommen. Die vielen Helferinnen und Helfer standen wie selbstverständlich bereit. Doch dann warteten sie den ganzen Tag vergeblich. Inzwischen hört man die Vermutung, die Busse hätten Berlin nie verlassen. Kommuniziert wurde das aber nicht.

Mit am Tisch sitzt das Bundesamt für Güterverkehr

Das mag vielleicht auch mit den vielen Behörden zu tun haben: An der Verteilung der Geflüchteten wirken neben der Bundesregierung, den Innenministerien der Länder, den Regierungen der Regierungsbezirke und den Landratsämtern Behörden wie das Bundesamt für Güterverkehr mit. Irgendwo in dieser langen Kette föderaler Bürokratie scheint die Kommunikation auf der Strecke zu bleiben. Wer ganz am Ende der Kette steht – in diesem Fall das Dillinger Landratsamt und die Ehrenamtlichen –, zieht den Kürzeren.

Zu hoffen bleibt, dass sich die Helfer davon nicht entmutigen lassen. Ohne sie – so war es 2015, und so ist es heute wieder – wird der Staat die Ankunft von immer mehr Menschen nicht bewältigen. Zwei, drei Mal lassen sie sich so etwas wie vergangenen Freitag vielleicht gefallen. Aber irgendwann wollen auch sie nicht mehr. "

Lesen Sie dazu auch