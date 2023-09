Das Dillinger Land legt touristisch zu

Plus Radeln, Wandern, Kneippen – der Landkreis Dillingen lockt Touristen an. Nach den Denzel-Kapellen könnte eine weitere Attraktion geschaffen werden.

Das herrliche Spätsommerwetter mit Temperaturen von mehr als 25 Grad trägt dazu bei, dass bei uns in der Region in diesen Tagen massenweise Radler und Wanderer unterwegs sind. Sie kommen nicht nur aus dem Landkreis Dillingen, sondern nehmen mitunter eine weitere Anreise auf sich. Viele von ihnen haben ein Ziel: die sieben Denzel-Kapellen. Der Wertinger Unternehmer Siegfried Denzel und seine Frau Elfriede haben hier mit ihrer Stiftung eine großartige Attraktion geschaffen.

Der Landkreis Dillingen hat touristisch viel zu bieten. Mit dem Donauwald-Wanderweg, der von Schwenningen nach Günzburg führt, spielt die Region sozusagen in der Bundesliga. Hier bieten sich auch für Einheimische traumhafte Naturerlebnisse direkt vor der Haustür. Auch der Donautäler- und Donau-Radweg locken viele Gäste an. Das Dillinger Land und das Zusamtal punkten als Region für Radeln, Wandern und Kneippen, zudem haben die Städte und Gemeinden viel Kultur zu bieten.