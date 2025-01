Das Kreuz der Sagrada Família tut Gartner gut

Die imposante Basilika Sagrada Família im spanischen Barcelona, der „Heiligen Familie“ gewidmet, ist ein absoluter Touristenmagnet. Was noch fehlt, ist die Spitze des Jesus-Turms, der mit 172,5 Metern die Höhe des Ulmer Münsters, bis dato Weltrekordhalter, um zehn Meter übertreffen wird. Und dieses i-Tüpfelchen entsteht nicht etwa bei einem spanischen Unternehmen, das Vertrauen der Verantwortlichen liegt bei Josef Gartner in Gundelfingen. Ein positives Signal für das Unternehmen und vor allem seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Denn die Zeiten sind nicht leicht: Gartner verlagert, wie im vergangenen Jahr angekündigt, Teile der Produktion an andere Orte der Permasteelisa-Gruppe, setzt künftig mehr auf Automatisierung. Zuletzt hatte das Unternehmen mehrere Großaufträge verloren. Die Folge: Das Unternehmen baut Stellen im niedrigen dreistelligen Bereich ab, um sich am Markt halten zu können.

Dass das Projekt des katalanischen Architekten Antoni Gaudí von den bayerisch-schwäbischen Fassadenspezialisten abgeschlossen wird, ist also eine gute Nachricht für den Standort Gundelfingen. Besonders in diesen turbulenten Zeiten. Das Unternehmen hat mit diesem prestigeträchtigen Projekt die Gelegenheit, zu zeigen, was es kann. Das gibt Selbstvertrauen nach innen und zeigt dieses nach außen.