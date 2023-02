Das Müllproblem im Fasching wird sich nicht ganz vermeiden lassen

Plus Ganz wird sich der Müll nach den Faschingsumzügen nicht vermeiden lassen. Die Veranstalter können höchstens bessere Rahmenbedingungen setzen.

Die Kombination aus Alkohol und Anonymität macht ungehemmt. Sie ist die Mutter der vielen lustigen Faschingsmomente, die wir alle kennen. Blöderweise bietet der Fasching auch Gelegenheit, die eigenen Tugenden links liegen zu lassen: Plötzlich ist es nicht mehr so wichtig, ob der leere Becher auf den Boden oder doch in die nächste Mülltonne gepfeffert wird. Diesen Konflikt muss man sich ins Gedächtnis rufen, wenn man die Ursache dafür sucht, dass nach den Umzügen in der Region immer so viel Müll liegen bleibt.

