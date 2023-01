Das Schweigen der Glocken in Fristingen ist kein Weltuntergang

Plus Die Pfarrei Fristingen hat richtig reagiert und keinen Glocken-Streit inszeniert. Das Läuten an christlichen Hochfesten ist auch künftig möglich.

Es ist kein Weltuntergang, dass die Kirchenglocken in Fristingen nachts nicht mehr schlagen. Bei diesem Fall geht es nicht um christliche Werte, sondern um das Schlagen einer Uhr. Vermutlich sind die nächtlichen Glockenschläge in der Vergangenheit den wenigsten Fristingern und Fristingerinnen aufgefallen. Es war die pure Normalität, dass sich nachts jede Viertelstunde im Kirchturm etwas rührte. Und kaum jemand dürfte beispielsweise um 5 Uhr darauf gewartet haben, dass er vom Klang der Glocken geweckt wird.