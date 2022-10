Das Sicherheitsgefühl der Menschen im Kreis Dillingen wird gestärkt

Plus Die 13 Mitglieder der Sicherheitswacht der Dillinger Polizeiinspektion sind in den Städten im Landkreis unterwegs. Sie sollen das Sicherheitsgefühl der Menschen stärken.

Markus Schretzmayr, Isabella Stoll und ihre Kollegen, die bei der Sicherheitswacht Dillingen Dienst tun, erfüllen eine wichtige Aufgabe: Sie stärken das Sicherheitsgefühl der Bürger und Bürgerinnen hier im Landkreis Dillingen. Für eine geringe Aufwandsentschädigung von acht Euro in der Stunde suchen die Mitarbeitenden neuralgische Punkte wie den Dillinger Taxispark auf und sehen dort nach dem Rechten. Sie gehen Streife in Innenstädten und probieren, allein durch ihre Anwesenheit Störenfriede abzuschrecken. Die Ehrenamtlichen stellen damit eine wichtige Ergänzung zur Polizei dar, die personell nicht auf Rosen gebettet ist und nicht überall präsent sein kann. Mitglieder der Sicherheitswacht konnten in der Vergangenheit auch in der Region immer wieder Streit und Pöbeleien eindämmen, bevor sie eskalierten.

