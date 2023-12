Demo in Holzheim: Berechtigtes Anliegen, bedenkliche Begleittöne

Plus Etwa 300 Bürger protestieren gegen eine geplante Flüchtlingshalle beim Edeka in Holzheim. Der Organisator leistet sich eine Entgleisung.

Es waren wohl zum großen Teil Holzheimer Bürger und Bürgerinnen, die am Samstagabend auf dem Edeka-Parkplatz gegen die Aufstellung einer Flüchtlingshalle auf dem angrenzenden Grundstück protestiert haben. Das ist ihr gutes Recht. Denn es ist zweifelhaft, ob dieser Standort direkt neben einem Einkaufsmarkt für die vorübergehende Unterbringung von Geflüchteten geeignet ist. Bürgermeister Simon Peter hat zudem darauf hingewiesen, dass die Aschberg-Kommune bereits 75 Asylsuchende untergebracht habe. Andere Gemeinden im Kreis Dillingen haben sich da bisher weniger eingebracht. Und es ist richtig, dass die Infrastruktur einer Stadt für die Unterbringung von Menschen auf der Flucht besser geeignet ist als eine ländliche Gemeinde. Dass Landkreise, Städte und Gemeinden bei der Unterbringung von Asylsuchenden inzwischen an eine Grenze gelangt sind, ist ebenfalls offensichtlich. Es braucht eine Wende in der Asylpolitik, eine Begrenzung der Zuwanderung.

Politisch verfolgte Menschen genießen nach dem Grundgesetz Asyl

Aber: Es gibt da keine einfachen Lösungen. Deutschland ist hier auf eine gemeinsame Migrationspolitik mit der Europäischen Union angewiesen. Wenn von einem Teil der Menge auf dem Edeka-Parkplatz in Holzheim die Parole "Abschieben, abschieben, abschieben" skandiert wird, wirkt das sehr befremdlich. Im Kontext dieser Kundgebung waren damit bestimmt nicht nur Asylsuchende gemeint, die in Deutschland kein Bleiberecht haben. Bei den Worten des Organisators Peter Haringer war ohnehin wenig zu spüren, dass auch Asylsuchende Menschen sind. Jedes Schicksal ist individuell, und nicht alle Geflüchteten sind Wirtschaftsflüchtlinge. Nach dem Grundgesetz genießen politisch verfolgte Menschen in Deutschland Asyl. Dies steht unserem Land, das einst von Nazis in den Abgrund gestürzt wurde, gut zu Gesicht. Protest-Anführer Haringer hat sich am Samstagabend zudem eine beschämende Entgleisung geleistet. Er mutmaßte, dass die beiden Joggerinnen, die jüngst in Dillingen von einem 24-jährigen Tatverdächtigen attackiert wurden, möglicherweise ihre Einstellung zur Asylpolitik überdenken müssen.

