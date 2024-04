Den kleinen Sommer im Landkreis Dillingen genießen

Von Grillen bis Garteln: Das Wetter am Wochenende verspricht gute Laune und der Kreis Dillingen bietet unzählige Freizeitmöglichkeiten.

Freitagmittag, 13.30 Uhr. Die Schlange an dieser Supermarktkasse in Dillingen ist lang. Ob im Korb oder im Einkaufswagen: Auf einen Blick ist zu erkennen, was da an diesem Wochenende bei vermutlich sehr vielen Menschen passieren wird. Es wird gegrillt oder gegartelt. Oder beides. Von Bockwurst bis Gartenerde, über Vanille-Eis bis hin zu alkoholischen Getränken: Das Super-Sonnen-Wochenende kann kommen. Und die Wetteraussichten könnten nicht besser sein. Nach Wind- und Regentagen hat der Freitag schon richtig Fahrt aufgenommen, der erste kleine Sommer ist da. Endlich. Und nach der Zeitumstellung in der Osternacht können die Tage ab jetzt richtig lange genutzt werden.

Radtouren im Landkreis Dillingen

Wer dabei nicht selbst am Grill stehen will oder statt Eigenanbau lieber Obst und Gemüse auf unseren Wochenmärkten einkauft, dem bietet der Kreis Dillingen genug Alternativen. Unzählige Wanderwege und Radstrecken erstrecken sich durch unsere wunderschöne Region. Dabei hilft ein Blick auf die Homepage "Dillinger Land" - detailliert und für alle Alters- und Leitungsklassen finden sich Freizeitmöglichkeiten. Ein Highlight - vor allem für Fleischliebhaber - ist am Samstag die Donaumoos-Angus-Präsentation von Familie Delle in Gundelfingen. Fast 50 Bullen werden vor internationalem Publikum präsentiert - und im Anschluss kommt das Fleischer-Nationalteam und zeigt, wie man richtig grillt.

Der Trödel-König kommt nach Lauingen zurück

Wie man ein richtiges Schnäppchen schlagen kann, das kann man am Samstag dagegen in Lauingen lernen - oder zumindest erleben. Dort startet Roland Beuge, der einst aus der Sendung "Der Trödel-King" des WDR bekannt war, einen Flohmarkt, der künftig alle zwei Wochen stattfinden soll. Ein buntes Programm begleitet das Event auf dem Parkplatz bei Preisfuchs in der Dillinger Straße.

An diesem Wochenende wird aber auch in sehr vielen Orten ein kirchliches "Event" gefeiert. Es ist Weißer Sonntag, Buben und Mädchen der katholischen Kirchen haben ihre Erstkommunion. Eine Woche nach dem Hochfest Ostern, ein weiteres, bedeutendes Fest für die Kinder und ihre Familien - und ein krönender Abschluss für die Osterferien.