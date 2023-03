Der neue Gundelfinger Bürgermeister Nägele bot das beste Gesamtpaket

Plus In der Stichwahl lag FW-Kandidat Dieter Nägele klar vor CSU-Bewerber Manuel Bahmann. Das hatte mehrere Gründe.

Die Bürgermeisterwahl in Gundelfingen ist entschieden. In ihrer Konstellation war diese Abstimmung einzigartig. Fünf ernst zu nehmende Personen hatten sich um das Amt im Rathaus beworben - vermutlich so viele, wie nie zuvor in der Geschichte der Gärtnerstadt und vielleicht in der ganzen Region. Wie die Kandidatin und die vier Kandidaten miteinander umgegangen sind, hat Vorbildcharakter. Und selbst vor der Stichwahl, in der sich Dieter Nägele (Freie Wähler) und Manuel Bahmann ( CSU) gegenüberstanden, blieben Schmutzeleien, wie sie in Wahlkämpfen immer wieder vorkommen, aus.

Das Angebot in Gundelfingen war überragend, die Wahlbeteiligung nicht

Die ungewöhnlich große Auswahl hat sich leider nicht in einer überragenden Wahlbeteiligung niedergeschlagen. 52 Prozent der Stimmberechtigten machten bei der Stichwahl der Gundelfinger Bürgermeisterwahl ihr Kreuzchen. Immerhin: Die Beteiligung lag zumindest noch über der 50-Prozent-Marke.

