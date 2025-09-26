Der Tod von Georg Schrenk wird in der Integrationsarbeit eine große Lücke hinterlassen

Dillingen hat von Georg Schrenk Abschied genommen. Viel zu früh. Schrenk hat sich vielfältig in seiner Wahlheimat Dillingen engagiert und eingebracht. Nicht nur in seiner Funktion bei der Bundeswehr, sondern auch in der Kommunalpolitik, in der Kirche und in der Flüchtlingshilfe. Dort hat er sich mit anderen Helferinnen und Helfern besonders bemüht, fremden Menschen in der neuen Heimat Starthilfe zu geben. Viele hat er über Jahre begleitet. Wie vielen Menschen er etwas bedeutet hat, konnte man am Freitag in der Dillinger Basilika sehen.

In Dillingen haben wir es besser geschafft – das auch Dank Georg Schrenk

Schrenk war nicht nur als Träger der Silberdistel, einer Auszeichnung unserer Zeitung für besonderes Engagement, eng mit unserer Redaktion verbunden. Er hat auch uns immer wieder mit Vehemenz daran erinnert, dass das Thema Geflüchtete auch jenseits der großen Nachrichtenlagen in der Zeitung präsent sein muss. In seinem letzten Interview mit unserer Redaktion sagte Schrenk über den berühmten Satz „Wir schaffen das“, dass man es in Dillingen wohl besser geschafft habe als anderswo. Das liegt sicherlich auch maßgeblich an dem unermüdlichen Einsatz von ihm selbst und seiner Mitstreiterinnen und Mitstreiter.

Das offenbart aber auch, wie schwierig Integration letztlich ist, wenn es niemanden gibt, der sich über die Maßen dafür einsetzt. Eigentlich ein Offenbarungseid für unsere Demokratie. Bewundernswert war dabei, dass Schrenk nicht an Paragraphen verzweifelte, sondern pragmatisch weitermachte. Auch wenn sich der 76-Jährige aus dem Vorstand der Asylhelfergruppe Ende dieses Jahres zurückziehen wollte, wird sein plötzlicher Tod eine große Lücke in der Integrationsarbeit hinterlassen.