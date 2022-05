Die Abstimmung zum Tierkrematorium wird eine Richtungsentscheidung

Plus Beim Bürgerentscheid zum geplanten Tierkrematorium in Lauingen geht es um mehr: Wollen die Lauinger Bürgerinnen und Bürger Investoren? Oder eine reine Wohnstadt?

Noch eine Woche. Dann entscheidet sich nicht nur, welchen Namen der neue Landrat haben wird (sofern es zu keiner Stichwahl kommt). Am 15. Mai entscheidet sich auch, ob die Lauinger Bürgerinnen und Bürger nun mehrheitlich für oder gegen das Tierkrematorium sind. Nach sieben Monaten der hitzigen, nicht immer fairen Diskussion könnte das Projekt bereits ein jähes Ende finden. Oder die Firma Rosengarten eröffnet bald ihr erstes Tierkrematorium in Süddeutschland. Laut dem Geschäftsführer sollen noch andere folgen. Sicher ist jedenfalls: Für Lauingen ist dieser Entscheid eine Richtungswahl.