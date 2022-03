Die Auswahl bei der Dillinger Landratswahl hätte größer sein können

Plus Jetzt steht es fest: Drei Kandidaten treten bei der Dillinger Landratswahl am 15. Mai an. Die Auswahl hätte größer sein können.

Eine entscheidende Frist ist vor der Dillinger Landratswahl am 15. Mai verstrichen. Bis Donnerstag, 18 Uhr, konnten Wahlvorschläge eingereicht werden. Bei der ersten Wahl des heutigen Amtsinhabers Leo Schrell im Jahr 2004 war dies keine langweilige Formalie. Weil die Christsozialen Landtagsabgeordneten Georg Winter nominierten, wechselte CSUler Schrell kurz vor Torschluss zu den Freien Wählern. Der Wahlvorschlag für den späteren Wahlsieger ging gerade noch rechtzeitig am letzten Tag vor Ablauf der Frist ein.

