Die Dillinger Kreis-CSU gibt Manuel Knoll Rückenwind

Plus Der Höchstädter wird mit 97 Prozent zum neuen Kreisvorsitzenden der Christsozialen gewählt. Diesen Rückenwind braucht der 32-Jährige im Wahlkampf dringend.

Für Manuel Knoll kommt das Signal der Christsozialen im Landkreis Dillingen zur rechten Zeit. Die Delegierten des Kreisverbandes haben den Landtagskandidaten am Mittwochabend in Aislingen zum neuen CSU-Kreisvorsitzenden gewählt. Und das mit einem herausragenden Ergebnis von 97 Prozent.

Für einen 32-Jährigen ist dies eine bemerkenswerte Rückendeckung. Nach der Absage des Parteichefs Markus Söder als Redner beim Schützenfest in Finningen und den vermehrten Hinweisen des Finanzministers Albert Füracker bei seinem Auftritt auf dem Wertinger Volksfest, dass Knoll noch jung sei, hatten einige Beobachter an der ungetrübten Unterstützung für den Höchstädter gezweifelt. Nun hat der CSU-Kreisverband mit dem bisherigen Vorsitzenden Georg Winter ein Zeichen der Geschlossenheit gesetzt. Knoll bekommt mit seiner Wahl als Kreischef der Christsozialen zum richtigen Zeitpunkt den Rückenwind, den er braucht.