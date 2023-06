Die Dringlichkeit beim Thema Wasser haben nicht alle erkannt

Plus Vielerorts im Kreis Dillingen sind die Folgen der wochenlangen Trockenheit schon spürbar. Nicht alle sehen schon jetzt Handlungsbedarf. Dabei sollten wir jetzt anfangen.

"Wo kein Wasser ist, kann man keines sparen." Der Satz klingt simpel, er fasst jedoch gut zusammen, worauf wir uns nicht nur in Zukunft, sondern eigentlich schon jetzt einstellen müssen: Es wird immer früher immer heißer und trockener und damit steigt auch der Wasserbedarf im Kleinen wie im Großen. Es scheint jedoch nicht so, dass die Dringlichkeit des Problems bereits in der Politik angekommen ist.

Wasser sei "wertvoller als Öl", sagte kürzlich Ministerpräsident Söder (CSU) bei einem Runden Tisch zum Thema Wasser. Doch Erkenntnis und Handlungsdrang scheinen in der Landespolitik noch zwei Paar Schuhe. So soll ein Wassercent für Unternehmen erst nach der Landtagswahl eingeführt werden. Alle anderen zahlen weiter brav ihre Wassergebühren. Gerecht ist das nicht.

