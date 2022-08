Die Energiespar-Verordnung ist befremdlich

Die Bundesregierung hat eine Verordnung erlassen, mithilfe derer in Geschäften und öffentlichen Gebäuden Energie gespart werden soll. Leider kommt sie zu spät.

Alles wird teurer und bisher scheint kein Ende in Sicht. Vor allem bei der Energie steigen die Preise weiter. Die einzige Lösung ist derzeit schlicht, weniger zu verbrauchen. Die Bundesregierung hat nun eine Sparverordnung erlassen. Auch für Geschäftsinhaber im Kreis Dillingen heißt es nachts jetzt "Licht aus". Zudem soll in öffentlichen Gebäuden weniger geheizt werden. Das ist sinnvoll. Doch es ist auch etwas befremdlich, dass nun nur gespart wird, weil die Preise durch die Decke gehen. Energiesparen wäre schon seit Langem sinnvoll gewesen, vor allem bei öffentlichen Gebäuden und Unternehmen. Doch letztere brauchen die staatlichen Vorschriften derzeit wohl am wenigsten. Jeder Geschäftsmann und jede Unternehmerin wird wohl aktuell selbst versuchen, an allen Enden zu sparen.

Eine Verordnung wäre in Zeiten der günstigen Energie sinnvoll gewesen

Solch eine Verordnung hätte zu Zeiten Sinn ergeben, in denen Energie günstig war, denn für die Umwelt ist die Festbeleuchtung und das Heizen der Umgebung natürlich eine Katastrophe. Man hätte schon früher anfangen müssen, Ressourcenverschwendung einzuschränken. Wozu müssen Bau- und Elektronikmärkte ihre riesigen Werbeschilder über Nacht brennen lassen? Wozu werden nachts leere Parkplätze vor Supermärkten beleuchtet? Auf vieles könnte man verzichten, was anderswo sinnvoll ist. Straßenbeleuchtung zum Beispiel, die wichtig ist, um sich in der Stadt sicher zu fühlen. Doch letztlich ist es fürs Klima egal, warum wir Energie sparen. Hauptsache wir tun es.

