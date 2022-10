Die Finanzlage der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen ist dramatisch

Plus Die finanzielle Situation der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH ist äußerst angespannt. Der Beschluss eines Nachtragshaushalts ist unausweichlich.

Die finanzielle Lage der beiden Kreiskliniken Dillingen und Wertingen ist seit Jahren angespannt. Dass der Dillinger Kreistag jetzt aber einen Nachtragshaushalt erlassen muss, damit die Liquidität der beiden Krankenhäuser gesichert werden kann, zeigt den Ernst der Situation.