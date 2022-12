Die Herbergssuche ist ziemlich aktuell – auch im Kreis Dillingen

Plus Zuletzt hatte der Landkreis Dillingen nur noch 33 Plätze für die Unterbringung von Geflüchteten. Eine Stadt hat sich vorbildlich verhalten.

Was ist das für ein Weihnachten 2022? Niemand konnte wohl zu Beginn des Jahres damit rechnen, dass die Auswirkungen eines Krieges in Europa dieses Fest belasten würden. Corona hat seine Schrecken verloren, auch wenn täglich immer noch etwa 200 Menschen an den Folgen dieser Infektion sterben. Gegenwärtig spüren wir die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Die Abhängigkeit unseres Landes von Putins Gaslieferungen hat zu einer Energiekrise geführt. Viele Menschen haben die Sorge, dass sie die Kosten für das Heizen ihrer Wohnungen nicht mehr bezahlen können. Millionen von Ukrainern und Ukrainerinnen sind inzwischen vor dem Krieg aus ihrem Land geflohen. 233 haben im Landkreis Dillingen eine Bleibe gefunden. Insgesamt leben knapp 1000 Flüchtlinge aus vielen verschiedenen Krisengebieten dieser Welt in unserer Region.

