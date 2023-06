Die Information zur Flüchtlingshalle in Lauingen kam zu spät

Plus Der Aufbau einer Halle zur Aufnahme von Flüchtlingen hat viele Menschen in Lauingen überrascht. In der Sache handelt der Landkreis Dillingen aber richtig.

Die Informationspolitik des Dillinger Landratsamts war in diesem Fall unglücklich: Der Aufbau einer Halle zur vorübergehenden Aufnahme von Flüchtlingen in der Albertus-Magnus-Stadt hat viele Lauinger und Lauingerinnen überrascht. Die Ankündigung der Lauinger Bürgermeisterin Katja Müller am Ende ihres jüngsten Videos auf Facebook ist da eindeutig zu wenig. Zumal die Rathauschefin für den Betrieb der Halle auch gar nicht zuständig ist. Eine frühzeitige Information des Landratsamts hätte hier Irritationen vermeiden können.

Der Landkreis Dillingen hat zu wenig dezentrale Unterkünfte

In der Sache handelt Landrat Markus Müller aber richtig. Um die Schließung von kreiseigenen Sporthallen zu vermeiden, lässt der Landkreis diese betreute Halle für Menschen auf der Flucht an wechselnden Orten in der Region aufstellen. Ansonsten könnte es zu bedenklichen Engpässen kommen. Denn der Landkreis hat zu wenig dezentrale Unterkünfte, in denen zugewiesene Flüchtlinge aufgenommen werden können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen