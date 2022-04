Die Menschen im Landkreis haben Hoffnung auf Osterfrieden

Plus Auch in schwierigen Zeiten: Lassen Sie sich nicht entmutigen. Denn es gibt auch Gutes zu berichten.

Es wäre alles angerichtet gewesen für ein entspannteres Osterfest. Corona hat mit der meist milder verlaufenden Omikron-Mutante seine Schrecken verloren. Der Lockdown ist vorbei, Beschränkungen wie die Maskenpflicht und die Zugangskontrollen bei Veranstaltungen sind Vergangenheit. Ostern kann wieder ungezwungen im Kreis der Angehörigen gefeiert werden. Ein unbeschwertes Fest wird es aber auch dieses Mal nicht geben. Das lassen die schrecklichen Bilder von Putins Angriffskrieg in der Ukraine nicht zu. Die Berichte der Menschen, die auch in unsere Region geflohen sind, machen betroffen. Es ist jetzt noch gar nicht absehbar, welche langfristigen Folgen dieser Krieg auch für Deutschland haben wird. Und ob unser Land am Ende nicht ganz in diese militärische Auseinandersetzung hineingezogen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

