Die Parkgebühren in Dillingen mit Augenmaß festgelegt

Jetzt ist es raus, was das Parken im neuen Dillinger Parkhaus kostet. Es sind Gebühren mit Augenmaß.

In Bürgerversammlungen war dies bereits ein Thema: Was kostet künftig das Parken im neuen Parkhaus beim Dillinger Bahnhof? Jetzt hat das Kommunalunternehmen der Stadt die Parkgebühren festgelegt, die mit der Freigabe weiterer Parkebenen ab Schuljahresbeginn erhoben werden sollen. Die Verantwortlichen haben dabei eine Entscheidung mit Augenmaß getroffen.

In Donauwörth ist Parken noch billiger

Klar, es geht noch billiger, wie das Beispiel Donauwörth zeigt. Dort kann man am Bahnhof für 50 Cent den ganzen Tag das Auto abstellen. Am Bahnhof in Günzburg werden dagegen sechs Euro am Tag fällig. Das Kommunalunternehmen der Stadt Dillingen hat einen Mittelweg gewählt. Im neuen Parkhaus in der Dillinger Bahnhofstraße kostet das Parken 2,50 Euro am Tag. Auf den 160 Park-and-Ride-Stellplätzen, die der Freistaat Bayern mit 1,7 Millionen Euro gefördert hat, werden zwei Euro am Tag fällig. Einen ganzen Monat Parken kostet 24 Euro. Zum Vergleich: Für einen Garagenstellplatz werden in Dillingen oft mehr als 50 Euro monatlich bezahlt. Übrigens: Die erste Stunde Parken im neuen Parkhaus kostet gar nichts. In dieser Zeit lassen sich viele Besorgungen in der Innenstadt bequem erledigen.

Für das Kommunalunternehmen wird das kein großes Geschäft werden

Ein großes Geschäft wird Dillingen mit seinem Parkhaus nicht machen. 8,5 Millionen Euro hat das Kommunalunternehmen in das Projekt investiert. Und so viel Geld hat auch Dillingen nicht, dass es das Parken dort gratis anbieten kann. Für die Einkaufsstadt Dillingen ist das neue Parkhaus mit seinen 300 Stellplätzen ein Gewinn. Es stehen jetzt zentrumsnah ausreichend Parkplätze zur Verfügung - 170 mehr als vor dem Beginn des Projekts.

