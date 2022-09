Die Polder-Diskussion ist ein Lehrstück in Sachen Klimaschutz

Plus Großprojekte wie die Flutpolder im Landkreis Dillingen lassen sich vermeiden, wenn endlich mehr in den Klimaschutz investiert wird.

Eins steht in der Diskussion um die Flutpolder in Lauingen und Schwenningen fest: Bis die ersten Bagger anrollen, fließt - wie man in Nordschwaben sagt - noch viel Wasser die Donau hinunter. Doch auch, wenn es sich aktuell nur um Vorpläne handelt und die Details längst nicht in Stein gemeißelt sind, zeichnet sich die Dimension der Vorhaben bereits ab. Ein Blick nach Lauingen: Mehr als 260 Fußballfelder soll die Anlage umfassen. Der Deich wird in Teilen über drei Meter hoch sein. Dass Anlieger nicht begeistert sind, ist verständlich. Doch in der Debatte geht es um mehr als nur den Schutz vor extremen Hochwasser. Sie ist auch ein Lehrstück in Sachen Klimaschutz.

