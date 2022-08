Die Trockenheit wird unser ständiger Begleiter

Es ist zu trocken. Auch im Landkreis Dillingen müssen wir uns an diesen neuen Zustand gewöhnen. Denn ändern wird sich daran nichts mehr.

Es ist das neue Normal: Die Temperaturen klettern früher im Jahr höher, die Perioden, in denen kaum Regen fällt, werden länger. Das ist nicht erst seit diesem Jahr so. Immer deutlicher sind die Auswirkungen der Klimakrise auch im Landkreis Dillingen zu spüren. Aktuell eben durch die Trockenheit. An diese neue Realität werden wir uns gewöhnen müssen.

Kommunen im Landkreis Dillingen müssen sich mit der Klimakrise beschäftigen

Denn Trockenperioden wie die aktuelle werden in Zukunft unser ständiger Begleiter sein. Die globale Oberflächentemperatur ist seit 1880 um 1,2 Grad gestiegen. Viele Klimaforscherinnen und Experten gehen aktuell davon aus, dass das 1,5-Grad-Ziel kaum noch einzuhalten ist. Dieser Wert ist alles andere als optimal, was danach kommt, ist aber noch viel schlimmer: stärkeres Artensterben, Versauerung der Ozeane, mehr Extremwetterereignisse und nicht zuletzt längere Dürreperioden.

Die aktuelle Trockenheit sollte uns also Warnung sein: Die Erderwärmung muss in Grenzen gehalten werden, gleichzeitig müssen sich Städte und Gemeinden an die neuen Gegebenheiten anpassen. Wie schützen wir ältere Menschen vor Hitze? Wie bauen wir Stadtzentren entsprechend um? Wie bekommt man mehr Menschen auf die Schiene? Und wie geht man damit um, wenn das Wasser immer knapper wird. Mit diesen Fragen müssen sich die Kommunen, auch im Landkreis Dillingen, stärker beschäftigen. Denn drum herum werden sie nicht kommen.

