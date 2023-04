Wirtschaft im Kreis Dillingen präsentiert sich trotz Widrigkeiten zuversichtlich

Die Wirtschaft im Kreis Dillingen zeigt sich stark: Niedrige Arbeitslosenquote, volle Auftragsbücher. Doch es gibt auch einen Wermutstropfen.

Es gibt so viele von ihnen und sie treten meist auch noch geballt auf: schlechte Nachrichten. Inflation, steigende Energiepreise und Kreditzinsen, schwindende Kaufkraft, Fachkräfte- und Azubimangel und dann noch Krieg, Flucht und Klimaerhitzung. Unternehmerinnen und Unternehmer, die auf eigenes Risiko wirtschaften, hätten allen Grund, um pessimistisch in die Zukunft zu blicken. Die Stimmung in der Wirtschaft wird regelmäßig vom Ifo-Geschäftsklimaindex abgefragt.

Laut der jüngsten Umfrage aus dem März wird die Gemütslage wieder besser. Doch wie geht es den Unternehmern vor Ort, den Einzelhändlern, den Handwerksbetrieben, den kleinen Dienstleistungsfirmen im Landkreis Dillingen? Fragt man sich durch auf der Lauinger Messe oder auf der Aschberg-Gewerbeschau, sind viele positiv gestimmt. Trotz aller Widrigkeiten sind die Auftragsbücher gut gefüllt.

Was nutzt das volle Auftragsbuch, wenn man keine Fachkräfte hat?

Doch was hilft das volle Auftragsbuch, wenn der Handwerker die Aufträge nicht abarbeiten kann, weil er nicht genug Mitarbeiter findet? Freilich, neu ist die Situation nicht. Kundinnen und Kunden haben sich inzwischen darauf eingestellt: "Die Leute wissen, dass Handwerker nicht wie Pilze aus dem Boden sprießen", hat etwa Wolfgang Prinz von der Lauinger Wirtschaftsinitiative bemerkt. Müssen wir uns also damit abfinden, dass man auf den Elektriker eben genauso lange wartet wie auf den Facharzttermin? Das wäre ein Fehler, denn es braucht jemanden, der die Solaranlage aufs Dach schraubt und die Wärmepumpe anschließt.

Und die Zeit drängt. Wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen will, müssen wir schneller werden beim Umstellen auf erneuerbare Energien, beim Dämmen und beim Bahnhausbau. Die Länder haben es mit ihrer Bildungspolitik in der Hand, dass sie jungen Menschen früh in der Schule zeigen, welche Möglichkeiten es im Handwerk gibt. Mit einer Schar BWL-Studierenden allein werden wir die Probleme unserer Zeit nämlich nicht lösen.

