Diese Chorwoche war ein voller Erfolg

Plus Mehr als 200 Mitwirkende aus ganz Bayern waren bei der fabelhaften Veranstaltung des Dillinger Kreischorverbands dabei.

Das Wagnis des Kreischorverbandes Dillingen, zum ersten Mal eine Chorwoche abzuhalten, ist voll aufgegangen. 200 Mitwirkende aus ganz Bayern haben sich angemeldet. In den Räumlichkeiten der Lehrerakademie fanden sie optimale Bedingungen, die Stimmen zur Entfaltung zu bringen.

Anregungen, Impulse und Motivation für das Chorsingen sollten sie erhalten. Davon haben gleichermaßen die Sängerinnen und Sänger und die sich in ihren Reihen befindlichen Chorleiter profitiert. Der Chorverband Schwaben sowie der Dillinger Kreischorvorstand haben großartige Vorarbeit geleistet. Sie haben mit der Auswahl der Dozentinnen und Dozenten alles richtig gemacht, nämlich hochkarätige Persönlichkeiten verpflichtet, die in den einzelnen Chorgattungen großes Renommee besitzen.