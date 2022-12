Diese Disco hat im Kreis Dillingen gefehlt

Plus Der T-Club in Lauingen hat am Eröffnungstag einen Ansturm erlebt. Die Diskothek schließt eine Lücke.

Einen fulminanten Start hat der neue T-Club im Lauinger Norden hingelegt. Etwa 2000 Menschen füllten am Samstagabend den Musikpalast. Es war in etwa so wie in alten Empire-Zeiten. Auf der großen Tanzfläche im Erdgeschoss gab's R&B- und Techno-Klänge fürs jüngere Publikum, und im Party-Stadl oben wurden Rockklassiker für die gesetzteren Gäste aufgelegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen