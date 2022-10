Diese Kooperation bringt die Geriatrie in Wertingen weiter

Plus Die Bezirkskliniken unterstützen die Geriatrie in Wertingen bei der Behandlung der Patientinnen und Patienten. Die Kooperation bringt die Wertinger Geriatrie weiter.

Beim Aufbau der Geriatrie am Wertinger Krankenhaus ist den Kreiskliniken ein entscheidender Schritt gelungen. Die neue Abteilung kooperiert nun mit den Bezirkskliniken Schwaben. Experten und Expertinnen der in Günzburg etablierten gerontopsychiatrisch-geriatrischen Abteilung werden das Angebot an der Wertinger Kreisklinik erweitern. Bei Senioren und Seniorinnen mit einer Vielzahl an Erkrankungen kommt oft eine Demenz oder eine Depression hinzu. Deren Behandlung entscheidet dann über den Gesamterfolg der Therapie mit. Psychologen und Psychologinnen aus Günzburg sollen in Gesprächen mit den Patienten in Wertingen feststellen, wie groß der Hilfebedarf ist.

