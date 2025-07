Digitalstrategie: Vieles ist im Gange, doch keiner weiß davon

Der Landkreis Dillingen hat nun eine Digitalstrategie für kleine und mittlere Unternehmen. Grundsätzlich ist das eine gute Sache. Der Landkreis will etwas auf die Beine stellen, um die Region voranzubringen, auch wenn solche Themen nicht zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben gehören. Dass es sinnvoll ist, viele Ideen und Stränge in einer Hand zusammenzubringen, sieht man an der Vielzahl der Angebote, die es bereits im Landkreis gibt. Digitallotsen sollen, ebenfalls vom Landkreis angestoßen, Bürgerinnen und Bürger Orientierung im World Wide Web geben, die Wirtschaftsjunioren bringen den Nachwuchs zusammen, IHK, Kreishandwerkerschaft und Bauinnung engagieren sich für ihre Mitglieder, das MINTCluster4 fördert mathematische und naturwissenschaftliche Bildung von Kindern und so weiter und so fort. Vieles ist also im Gange. Doch offenbar weiß kaum jemand davon.

Fachkräftelücke ist ein Problem, das mit Digitalisierung gelindert werden könnte

Das „Publik-Machen“ der Strategie war allerdings ausbaufähig. Zwar gibt es ein schickes PDF auf der Homepage des Landratsamtes. Das ist jedoch so aufwendig gestaltet, dass es nur holprig lädt – und eher als Print-Produkt gut lesbar ist. Sei‘s drum, der Kreis Dillingen hat Initiative gezeigt und möchte – so der Freistaat will – der Strategie auch Taten folgen lassen. Das ist eine gute Nachricht für die lokale Wirtschaft. Vielleicht ist es für viele Unternehmer zwar noch nicht so brisant, sich mit KI und Digitalisierung zu beschäftigen. Denn die könnte noch wichtig werden, wenn es um die Automatisierung von Arbeitsabläufen geht. Denn die Fachkräftelücke wird, wenn die Prognosen stimmen, sicherlich auch im Landkreis Dillingen immer mehr zum Problem, das gelöst werden muss.