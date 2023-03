Die Alternative zum Dillinger Rekordhaushalt wäre Stillstand

Plus Wer die jüngste Dillinger Haushaltsdebatte verfolgt, dürfte sich wundern: Die Schulden sollen auf mehr als 20 Millionen Euro steigen.

Die Dillinger Finanzlage ändert sich dramatisch. Noch vor fünf Jahren hatte die Stadt lächerliche 200.000 Euro Schulden, aber sieben Millionen Rücklagen. Am Montag hat der Stadtrat nun einen Rekordhaushalt 2023 verabschiedet, der einen Anstieg der Schulden auf 23,3 Millionen Euro prognostiziert. Dillingen wird laut Planung zwar immer noch 5,2 Millionen Euro Rücklagen haben. Unterm Strich steht die Kreisstadt dann, wenn es so kommen sollte, mit 18 Millionen Euro in der Kreide. Das sind ja fast Lauinger Verhältnisse. Die Nachbarstadt drückte über Jahrzehnte ein 20-Millionen-Euro-Schuldenberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen