Dillinger Landratswahl: Die Grünen lassen eine Chance liegen

Plus Nach dem derzeitigen Stand der Dinge werden bei der Dillinger Landratswahl drei Kandidaten auf dem Stimmzettel stehen. Ein Bewerber oder eine Bewerberin der Grünen ist nicht dabei.

Vor der Dillinger Landratswahl sind inzwischen die ersten wichtigen Entscheidungen gefallen. Die CSU schickt den Haunsheimer Bürgermeister Christoph Mettel ins Rennen, die Freien Wähler setzen auf den Wertinger Stadtrat und Bezirksgeschäftsführer des Bayerischen Bauernverbands, Markus Müller. Und die AfD, die rechtsextreme Mitglieder in ihren Reihen hat, bietet den Landtagsabgeordneten Christoph Maier auf. Auch wenn man mit Prognosen im Wahlkampf vorsichtig sein sollte: Vieles spricht dafür, dass es bei der Wahl bei diesen drei Kandidaten bleiben wird.